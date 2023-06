My Time at Sandrock sortira dans sa version 1.0 en septembre, aussi sur consoles

Sandrock vous attend à la rentrée

Le studio et Focus Entertainment, qui a récemment récupéré le projet, annoncent aujourd’hui que My Time at Sandrock sortira sa version 1.0 le 26 septembre prochain, marquant ainsi la sortie officielle du jeu sur les différentes plateformes.

Vous pourrez donc commencer votre périple à cette date ou découvrir encore plus de nouveautés dès ce mois de septembre si vous avez déjà craqué pour l’accès anticipé du jeu. Un nouveau trailer a été diffusé pour fêter cette annonce.

My Time at Sandrock est actuellement disponible sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, mais cette version 1.0 lui permettra aussi d’arriver sur les consoles PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version PS4 est également prévue mais elle n’arrivera visiblement pas en même temps que les autres, puisqu’elle est prévue pour plus tard en 2024.