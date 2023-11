Comment gagner facilement beaucoup de Gols dans My Time at Sandrock

Il existe plusieurs méthodes pour gagner des gols, mais en tant que débutant et sur toute la durée de votre partie, voici les principales qui vous offriront une rentrée d’argent confortable.

Les missions principales et secondaires

Il s’agit du plus évident mais il est toujours bon de le rappeler d’autant que ces missions ne vous récompensent pas toujours en Gols, mais elles peuvent offrir des montants significatifs lorsqu’elles le font. Elles permettent également de progresser dans l’histoire et d’améliorer vos relations avec les habitant. C’est donc un bon moyen de gagner de l’argent avec de jolis bonus.

Les commandes/commissions

Dès le début du jeu, acceptez les commissions via le tableau des commissions de la Guilde du Commerce. Ces missions offrent des Gols, de l’EXP et d’autres objets. Les commissions deviennent plus lucratives au fur et à mesure que vous débloquez de nouveaux objets à fabriquer, atteignant parfois jusqu’à 2 000 Gols de gains. Privilégiez également les commissions pouvant être facilement accomplies en achetant les matériaux requis pour gagner du temps. Bien entendu, le gain doit être supérieur à l’investissement. Vous pouvez aussi gagner plus de gols en débloquant les compétences dans l’onglet « Connaissance » du menu, puis Relations. « Connaissance de livraison rapide » vous donne par exemple 5% de gols supplémentaires si la commission est remplie le jour-même.

La revente d’objets

Il y a bon nombre d’objets qui se vendent à un bon prix dans My Time at Sandrock. Les armes que vous pouvez fabriquer avec votre établi sont un bon exemple. Les matériaux sont souvent accessibles très facilement et ne vous demandent pas beaucoup de temps et d’effort. Vous pouvez aussi élargir vos horizons en revendant des récoltes, des animaux ou des poissons lorsque vous allez pêcher.

Gardez simplement en tête qu’il est primordiale de vendre lorsque les prix du marché sont hauts. Le pourcentage change tous les jours alors soyez patients si jamais vous avez du stock à vendre. Faîtes également attention à la somme dont dispose les magasins. Les prix du marché et les Gols du magasin sont indiqués en bas à gauche lors que vous interagissez avec une caisse enregistreuse. Ci-dessous, un exemple de quand les prix sont hauts (image de gauche) et quand les prix sont bas (image de droite).

Vous savez désormais quoi faire si jamais les finances ne sont pas au beau fixe. Pour plus d’astuces et de guides sur My Time at Sandrock, nous vous renvoyons vers notre guide complet.