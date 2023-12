Sandrock devient Snowrock

My Time at Sandrock, le RPG sandbox, a connu un joli lancement avec des retours majoritairement positifs de la part des joueurs. En effet, les fans de My Time at Portia, le premier opus de la franchise, n’ont pas été déçus. Focus Entertainment, qui édite le jeu chez nous, vient d’ailleurs de sortir un nouveau trailer rassemblant les éloges de la presse. Chez nous, le constat était un peu plus mitigé comme le souligne notre test.

En dehors des bons retours, le titre en profite pour annoncer quelques nouveautés à venir. Tout d’abord, la mise à jour « New Year, Better Me » introduit de toutes nouvelles quêtes secondaires, de nouvelles armes puissantes et des options de personnalisation telles que des coiffures et des doublages vocaux.

De plus, les joueurs peuvent désormais profiter de nouvelles fonctionnalités de partenariat qui améliorent la gestion des enfants et la cuisine, améliorant ainsi le quotidien après un mariage. Pathea Games rappelle également que le multijoueur en ligne, actuellement disponible uniquement sur PC, arrivera en 2024 sur consoles.

My Time at Sandrock est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch.