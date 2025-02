Niantic, le studio derrière Pokémon Go, pourrait être revendu au groupe saoudien Scopely (Monopoly Go)

Un accord est trouvé, mais pas encore signé

Selon les informations du site, il se pourrait que Niantic revende sa division jeu vidéo au groupe Scopely Inc, qui nous vient d’Arabie Saoudite. Un pays qui ne cesse d’investir dans le jeu vidéo avec l’apport du Public Investment Fund, le fonds d’investissement saoudien, qui est notamment derrière de grands investisseurs comme Savvy Games Group, justement propriétaire de Scopely Inc depuis 2023. Un accord pourrait être trouvé autour d’une revente à hauteur de 3,5 milliards de dollars, et inclurait Pokémon Go ainsi que les autres jeux du groupe.

Cependant, rien n’est encore signé, signifiant que l’accord pourrait tout à fait tomber à l’eau. Mais il s’agit là du fruit d’une longue relation entre les deux entreprises, puisque Niantic s’était déjà entendu avec Savvy Games pour étendre son influence en Arabie Saoudite, en Egypte et dans les Émirats arabes unis.

Rajoutons à cela que Scopely Inc est aujourd’hui bien implémenté dans le monde du marché mobile, puisqu’il est déjà propriétaire du dernier succès à la mode, Monopoly Go. Il compte aussi dans son portfolio d’autres grandes licences, comme Star Trek: Fleet Command ou Marvel Strike Force. Avoir Pokémon Go dans sa besace ne ferait donc qu’accroitre son emprise déjà bien présente sur ce secteur.