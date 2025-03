La division gaming de Niantic, à qui l’on doit Pokémon Go, est revendue au groupe Scopely (Monopoly Go)

Nouvelle ère pour Pokémon Go et compagnie

Ce qui n’était jusqu’ici que des bruits de couloir en provenance de Bloomberg se concrétise de manière plus réelle. Scopely annonce effectivement qu’il a mis la main sur l’ensemble de la section gaming du groupe Niantic, en acquérant les studios derrière Pokémon Go, Monster Hunter Now ou encore Pikmin Bloom, pour un prix de 3,5 milliards de dollars.

Un grand coup pour Scopely, qui met la main sur des jeux qui comptent aujourd’hui encore beaucoup d’utilisateurs. Si la folie autour de Pokémon Go est passée, le jeu attire encore des millions de personnes quotidiennement et a rapporté plus d’un million de dollars de revenus l’année dernière. Autant dire qu’entre ça et le mastodonte qu’est devenu Monopoly Go, Scopely est désormais l’un des géants les plus importants du marché du jeu mobile.

De son côté, Niantic va poursuivre sa route en prenant le chemin de la gestion de l’IA, notamment via la création de Niantic Spatial, décrite comme étant « une société d’IA géospatiale alimentée par une carte de nouvelle génération, permettant aux appareils et aux machines de comprendre et d’interagir avec le monde physique ».