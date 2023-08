Pokémon GO : Les Pokémon de la région de Paldea arriveront prochainement dans le jeu mobile

Paldea est à l’honneur dans le jeu mobile

Avec le succès de Pokémon Ecarlate et Violet, on se doutait que la dernière génération était en chemin pour Pokémon GO, et que ce n’était qu’une question de mois avant que le jeu mobile s’apprête à accueillir des dizaines d’espèces supplémentaires.

On en a eu la confirmation aujourd’hui, à l’occasion du Pokémon Présents, qui a permis de confirmer que Poussacha, Chchodile et Coiffeton arriveront dès le mois de septembre dans Pokémon GO.

Ils seront certainement suivis par les autres créatures originaires de cette région, mais le teaser ne nous montre pour l’instant que les trois Pokémon de départ.

De plus, si vous arpentez toujours les rues à la recherche de Pokémon, notez que le festival Pokémon GO continue en ce mois d’août avec des dates mondiales fixées au 26 et 27 août, qui devraient permettre de mettre la main sur Diancie.