Polyphony Digital (Gran Turismo) et Sony AI teasent un événement prévu demain

Après avoir organisé un State of Play entièrement dédié à Gran Turismo 7 la semaine dernière, Polyphony Digital a officialisé hier sur Twitter la tenue d’un événement demain, mercredi 9 février, en collaboration avec Sony AI, la branche spécialisée de Sony dans le développement et la recherche consacrée au secteur de l’intelligence artificielle.

Une IA « révolutionnaire » pour GT7 ?

February 9th

Sony AI✖️ Polyphony Digital Inc.

D’après deux autres tweets publiés par Sony AI, ce rendez-vous, présidé notamment par la responsable du AI Ethics Office au sein de l’entreprise japonaise Alice Xiang, sera l’occasion de dévoiler et lancer le Gaming Flagship, un projet considéré comme « révolutionnaire » dans le secteur de l’IA et qui pourrait être lié à Gran Turismo 7 si on se réfère au teaser vidéo dans laquelle le slogan « Race Together » (« Courir ensemble » en français) apparaît.

Notez également que le fait que Polyphony Digital et Sony aient décidé de parler de cette nouvelle technologie plusieurs jours après la diffusion du State of Play peut laisser penser que la présentation aura plus vocation à intéresser les professionnels/professionnelles de l’IA plutôt que le grand public. A suivre.