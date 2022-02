Gran Turismo 7 fait le plein d’infos lors de son State of Play

On s’attendait à ce que Sony dégaine un State of Play cette année, mais le fait que l’émission soit dédiée entièrement à Gran Turismo 7 était en revanche plutôt étonnant. Mais c’était une excellente occasion pour les fans de la série culte d’avoir un aperçu plus approfondi de ce septième épisode, qui s’est dévoilé plus en détails pendant 30 minutes lors de la présentation qui a eu lieu hier soir.

Un tour complet du jeu

Et c’est Kazunori Yamauchi, producteur de la série, qui s’est chargé d’introduire tout cela, en précisant qu’il s’agit là du Gran Turismo le plus complet selon le studio, et que le jeu s’adresse à tous les profils, que vous soyez un néophyte ou un grand fan de la série.

On nous rappelle alors que le jeu comporte 400 véhicules au lancement, avec 34 endroits différents à parcourir dans 90 tracés, qu’ils soient nouveaux ou qu’ils proviennent d’anciens épisodes. D’autres circuits et voitures seront ajoutés après la sortie.

On a ainsi pu voir la world map du jeu, qui donne accès aux différents modes dont un mode Campagne, avant de faire un tour du côté du Gran Turismo Cafe, où l’on pourra admirer notre collection de voitures et en apprendre plus sur ces bolides mythiques. Ce State of Play a aussi été l’occasion de voir la partie multijoueur, avec du multijoueur local en écran splitté, ainsi que les différents endroits où l’on pourra rejoindre nos amis en ligne.

Côté technique, la présentation a mis l’accent sur la météo dynamique et sur le passage du temps, avec beaucoup de détails sur la création du ciel, des nuages, et même des flaques (notez que c’était surtout la version PS5 qui était montrée). Bref, une présentation très complète, qui est à revoir pour les amateurs du genre.

Gran Turismo 7 sera disponible dès le 4 mars sur PS4 et PS5, et aura droit à plusieurs éditions.