Gran Turismo 7 : Le nouveau patch apporte le support 120 fps sur PS5

Voilà maintenant un an que Gran Turismo 7 est sorti et le jeu de Polyphony Digital continue de se mettre à jour très régulièrement. Il est même devenu l’un des fers de lance du PlayStation VR2, avec une compatibilité VR impressionnante qui renforce l’immersion. Le studio apporte aujourd’hui une nouvelle mise à jour très attendue puisqu’elle va améliorer la fluidité de la version PlayStation 5, à condition d’avoir l’écran nécessaire.

Des courses plus fluides que jamais

La version 1.31 du jeu est maintenant disponible en téléchargement pour tous les utilisateurs, mais elle devrait surtout intéresser celles et ceux qui jouent au titre sur PS5. Cette mise à jour ajour le support 120 fps sur les écrans compatibles, pour profiter d’un framerate encore plus élevé et mieux ressentir la vitesse de votre véhicule.

Les possesseurs de la version PS4 ne sont pas totalement lésés puisque même si cette fonctionnalité n’est pas disponible pour eux, la mise à jour ajoute également d’autres choses au jeu, comme deux nouveaux tracés à Nurburgring ainsi que 5 nouveaux véhicules :

Audi RS 5 Turbo DTM ’19

Porsche 959 ’87

Porsche Carrera GTS (904) ’64

Toyota Alphard Executive Lounge ’18

Mazda Mazda3 X Burgundy Selection ’19

Gran Turismo 7 est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, avec une compatibilité PS VR2.