Gran Turismo : Le film basé sur la licence de PlayStation dévoile un premier trailer

Parmi les adaptations les plus avancées de PlayStation Productions, on retrouve Gran Turismo, un film qui peut compter sur l’oeil du réalisateur Neill Blomkamp pour nous offrir, on l’espère, un long-métrage agréable à voir sur grand écran. Ce projet fait de plus en plus parler de lui et on a aujourd’hui droit à un tout premier trailer afin de nous donner une meilleur idée du film, en plus d’une affiche officielle.