Pokémon Unite arrive sur iOS et Android le 22 septembre

Pokémon Unite a eu droit à une mise à jour ce matin même mais cela ne l’a pas empêché d’ouvrir le Pokémon Presents du jour pour parler de sa version mobile et présenter ses deux prochains personnages jouables.

Pokémon Unite met ses Bottes de mobilité

C’est désormais officiel, Pokémon Unite arrivera donc le 22 septembre sur iOS et Android. Des cadeaux seront offerts en fonction du nombre de préinscriptions :

1 million : 1 000 tickets Aeos

2,5 millions de préinscriptions : le personnage Pikachu (ou l’équivalent en pièces si vous l’avez déjà débloqué)

5 millions : le costume Holowear Pikachu style Festival

Vous aurez jusqu’au 31 octobre pour récupérer les récompenses débloquées et bonne nouvelle, les joueurs et joueuses Switch pourront également obtenir ces récompenses à condition de se connecter sur la version mobile avant la date limite.

Et ceux qui ne sont pas Tortank…

On a également pu découvrir les prochains personnages à rejoindre Pokémon Unite et il s’agit de Mammochon et de Nymphali. Nous n’avons pas encore de fenêtre de sortie (ou leurs rôles) mais cela ne devrait pas trop tarder. Voici tout de même la vidéo qui n’est pour l’instant disponible que sur Twitter (ou sur Youtube mais avec la partie sur le mobile en japonais juste avant) :

En revanche, toujours pas de nouvelles de la traduction française du jeu, et encore moins de ce pauvre Tortank…

Pokémon Unite est disponible sur Switch et arrivera donc le 22 septembre sur iOS et Android. Vous pouvez consulter notre guide dédié au jeu avec des conseils, notre tier list et même quelques builds.