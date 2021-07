Pokémon Unite arrivera le 21 juillet sur Switch

Pokémon Unite avait annoncé sa sortie pour ce mois-ci mais on connait enfin sa date précise. Le MOBA développé par TiMi Studios pour Tencent et The Pokémon Company arrivera donc le 21 juillet sur Switch.

Futur Tortank OTP

Autant vous prévenir, les versions iOS et Android ne seront pas disponible à la même date et devront donc attendre septembre 2021. Autre souci, la traduction française, qui ne sera pas non plus disponible dès le lancement, même mobile, mais sera uniquement disponible via une mise à jour cet automne. On se doute que cela pourra repousser de nombreuses personnes.

Pour tenter de faire venir les non-anglophones avant cela, et s’assurer du meilleur démarrage possible, les développeurs ont donc décidé d’offrir Zeraora à celles et ceux qui se connecteront le 31 août à 16h59. Pas de panique pour le mobile, il sera également possible de récupérer le personnage d’une autre manière à une date ultérieure.

Pokémon Unite sortira donc le 21 juillet sur Nintendo Switch. Et nous avons déjà commencé à vous préparer un guide du jeu.