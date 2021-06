Pokémon Unite sortira en juillet sur Switch et en septembre sur iOS et Android

Comme promis sur Twitter hier, Pokémon Unite a bien donné des nouvelles aujourd’hui. Cela passe notamment par la publication d’un nouveau trailer mais aussi sur une période de sortie, et bonne nouvelle, il ne nous reste plus beaucoup à patienter avant de découvrir le titre.

L’été sous le signe du MOBA Pokémon

On découvre deux équipes de Pokémon qui s’affrontent durant un match avec un Pikachu naturellement mis en vedette, avant de nous montrer un peur plus de gameplay via quelques extraits. Pour rappel, il s’agit là d’un MOBA dans lequel des équipes de 5 Pokémon vont s’affronter et devront marquer le plus de points possible.

The Pokémon Company nous apprend donc que le jeu arrivera dès le mois de juillet sur Nintendo Switch. Il faudra se contenter de cette vague période de sortie pour le moment, mais il faut aussi noter que Pokémon Unite sortira sur iOS et Android dès le mois de septembre, là encore sans plus de précisions.

Cependant, en connectant votre compte Nintendo ou votre compte Pokémon au jeu, vous pourrez récupérer votre progression sur toutes les plateformes. Vous pourrez donc commencer à jouer sur Switch avant de passer sur mobiles si vous le désirez. Autre bonne nouvelle, le jeu sera bien disponible en français.