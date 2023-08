Le jeu Game Boy Pokémon Trading Card Game et Pokémon Stadium 2 arrivent aujourd’hui sur Nintendo Switch

On ne peut pas dire que le dernier Pokémon Présents ait été rempli de surprises, puisqu’il servait avant tout à donner quelques nouvelles sur les updates à venir pour les jeux mobiles de la licence, ainsi que pour préciser la date de sortie du DLC à venir pour Pokémon Ecarlate et Violet. L’une des seules annonces à vraiment retenir de la présentation, c’est la confirmation de l’arrivée de Pokémon Trading Card Game et Pokémon Stadium 2 sur le Nintendo Switch Online.