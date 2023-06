Pokémon Écarlate et Violet : Un nouveau trailer pour le premier DLC du pass d’extension, Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Tu va mettre le Kimono ?

Il y a un peu de tout dans ce nouveau trailer, mais nous avons d’abord un aperçu des nouveaux environnements et des nouveaux personnages tels que Roseille et Kassis. Malgré une sortie prévue pour l’automne 2023 pour le premier DLC, Le Masque Turquoise, il mettra apparemment l’accent sur les festivals japonais présents durant l’été avec ses kimonos et ses masques folkloriques.

Bien entendu, entre les nouveaux Pokémon inédits et ceux faisant leur grand retour, les fans auront de quoi remplir leurs Pokéballs lors de cette nouvelle aventure : Goupix, Ronflex, Millobelus, Germignon, Scorplane et bien d’autres. En outre, Nintendo a annoncé un nouveau raid spécial 7 étoiles consacré à Mordudor. Il s’agira de combats encore plus spéciaux puisque vous allez combattre des Mordudor de 1 à 5 étoiles avec une chance de l’obtenir en Shiny. L’évènement est disponible dès aujourd’hui et se terminera le 2 juillet prochain à 23h59.

Pokémon Écarlate et Violet est disponible sur Nintendo Switch. Le second DLC, Le disque Indigo, arrivera quand à lui en hiver prochain.