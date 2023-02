Pokémon écarlate et violet présentent leur dlc, le trésor enfoui de la zone zéro

En plus de leurs nouveaux raids avec Suicune et Viridium, Pokémon Écarlate et Violet ont dévoilé, comme on s’y attendait, leur DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro qui arrivera en fin d’année et en deux parties. Pour l’instant pas d’images en jeu mais la Pokémon Company compense en parlant des Pokémon exclusifs aux DLC, en plus d’en dire plus dans le communiqué de presse.

Pokémon Écarlate et Violet nous font quitter Paldea

Avant de revenir plus en détail sur chaque partie, sachez qu’elles seront bien liées pour former une vraie intrigue commune et qu’entre les deux aventures, on pourra retrouver plus de 230 Pokémon d’anciennes générations que l’on ne pouvait pas rencontrer à Paldea jusqu’à présent.

Le DLC est déjà disponible à la vente pour 34,99€ et afin de patienter jusqu’à la sortie de la première partie, sachez que son achat donne immédiatement droit à quelques bonus. Si vous craquez, vous aurez donc droit à quatre nouveaux uniformes exclusifs à votre version mais vous pourrez également récupérer avant le 31 octobre 2023 un code pour obtenir Zoroark de Hisui qui était jusqu’à présent exclusif à Légendes Pokémon Arceus.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette forme, il s’agit d’un Pokémon de type Normal – Spectre qui aura pour l’occasion le type téracristal Ténèbres. Et pour être complet, il connaîtra les capacités Étrennes (qui double l’argent gagné en fin de combat), Téra Explosion, Cœur de Rancœur mais aussi Machination et il aura l’insigne Charisme.

Le Masque Turquoise

Le volume 1 s’appelle Le Masque Turquoise et il est prévu pour l’automne 2023. Cette aventure a lieu lors d’un voyage scolaire de votre personnage dans un endroit nommé Septentria qui se trouve en dehors de Paldea. Un séjour qui tombe bien puisqu’il se déroule pendant le fameux festival local très inspiré des célébrations estivales japonaises.

On nous promet une grande zone paisible où la nature domine avec par exemples des rizières et des vergers. Les habitants y admirent trois créatures héroïques que sont les Pokémon Félicanis, Fortusimia et Favianos. Et le nom du volume nous vient du masque du mystérieux Pokémon légendaire Ogerpon.

Et parmi les têtes connues qui feront leur retour ici, on retrouve :

Feunard

Yanma

Tengalice

Milobellus

Korillon

Lucanon

Le Disque Indigo

Et forcément, on en sait beaucoup moins sur le second volume intitulé quant-à-lui Le Disque Indigo, si ce n’est qu’il sortira lors de l’hiver 2023. Le contexte est cette fois-ci un échange scolaire avec l’Institut Myrtille où nous attendront de nouveaux personnages tels que Carmine (que l’on voit d’ailleurs aussi sur l’artwork de la première partie).

Mais le Pokémon légendaire de cette extension est beaucoup plus intriguant. Forcément, vu son nom Terapagos, on imagine facilement un lien fort avec la Téracristalisation, la grande mécanique de ces nouveaux épisodes et on remarque aussi les logos de tous les types présents sur sa carapace.

Et ce contenu sera l’occasion de retrouver par exemple :

Lamentine

Métalosse

Zéblitz

Farfaduvet

Psysigri

Charmilly

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch et nous leur avons consacré plusieurs guides et astuces, tels que où trouver tous les pieux ou comment faire évoluer Charbambin.