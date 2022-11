Accueil » Guides » Où trouver Baojian, Dinglu, Chongjian et Yuyu (tous les pieux) – Pokémon Écarlate et Violet

Avec son monde ouvert, Pokémon Écarlate et Violet propose une approche plus vaste pour la capture des créatures. Cela passe par l’ajout de certains objectifs annexes ou d’autres choses à collector. Dans l’aventure, il existe 4 Pokémon légendaires qui se débloquent plus ou moins de la même façon : Yuyu, Baojian, Chongjian, Dinglu.

Ces derniers sont prisonniers dans des sanctuaires scellés par des pieux éparpillés dans tout Paldea. Vous allez sans doute croiser quelques pieux par hasard et les retirer, mais il suffit d’assister à tous les cours d’histoire de Mora et de lui parler par la suite (via les scènes pour renforcer les liens) afin de débloquer de points de déplacement rapides aux 4 sanctuaires. Il vous faudra tous les retirer pour les débloquer.

Emplacement de tous les pieux, où les trouver ?

Vous l’avez compris, pour dénicher ces quatre Pokémon Légendaires, il sera nécessaire de trouver des portails de couleurs différentes puis de les débloquer à l’aide de pieux. Il existe quatre portails qu’il faut débloquer avec huit pieux chacun, soit un total de 32 pieux à trouver si l’on veut avoir les quatre légendaires. Chaque couleur de pieux correspond à un portail (et donc à un légendaire). Les pieux sont ensuite répartis un peu partout dans la région de Paldéa.

Si vous souhaitez savoir où les trouver, voici l’emplacement de tous les pieux, par couleur :

Ainsi, si vous cherchez l’emplacement de Yuyu, Baojian, Chongjian et Dinglu, vous devez vous rendre aux portails qui correspondent. Tout est expliqué dans nos différents guides listés plus haut. D’autres guides sont proposés sur notre site à travers notre soluce de Pokémon Écarlate et Violet. On vous dit par exemple où capturer Spiritomb, où trouver Métamorph, ou encore les différences entre les deux versions.

Baojian

Baojian est un Pokémon légendaire de Type Ténèbres et Glace, aussi appelé Chien-Pao en anglais. Il porte le numéro N°995 dans le Pokédex.

Dinglu

Dinglu est un Pokémon légendaire de Type Ténèbres et Sol, aussi appelé Ting-Lu en anglais. Il porte le numéro N°994 dans le Pokédex.

Chongjian

Chongjian est un Pokémon légendaire de type Ténèbres et Plante, aussi appelé Wo-Chien en anglais. Il porte le numéro N°996 dans le Pokédex.

Yuyu

Yuyu est un Pokémon légendaire de type Ténèbres et Feu, aussi appelé Chi-Yu dans la version anglaise. Il est le numéro N°997 du Pokédex.