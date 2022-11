Accueil » Guides » Comment faire évoluer Charbambin en Carmadura et Malvalame – Pokémon Écarlate et Violet

Les nouveaux opus Pokémon Écarlate et Violet sont souvent difficiles à appréhender surtout que bon nombre d’entre eux requièrent des techniques d’évolution particulières. Concernant Charbambin, l’un des nouveau Pokémon, il peut évoluer en deux formes selon votre version du jeu. Carmadura dans la version Écarlate et Malvalame dans la version Violet. Voici comment un guide qui vous donne les indications pour obtenir l’évolution de Charbambin.

Faire évoluer Charbambin dans Pokémon Écarlate et Violet

Où trouver Charbambin ?

Charbambin est un Pokémon qui apparait rarement, mais heureusement il est présent presque partout dans Paldea. Ainsi, vous pourrez le croiser dès le début de l’aventure en cherchant un peu. Voici une carte du Pokédex qui vous indique où le trouver.

Où trouver l’armure permettant de faire évoluer Charbambin ?

Pour le faire évoluer, il va d’abord falloir vous rendre dans la ville de Pinchoria. Celle-ci se trouve à l’est de Levalendura ou encore au nord-est de la Zone Est n°2. Non loin du centre pokémon de l’ouest de la ville, vous verrez un vieux monsieur avec une chemise rose à carreau. Il s’agit d’un collectionneur qui vous propose d’échanger un objet contre dix fragments d’Archéomire.

Où trouver des Archéomire dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Pour en obtenir, rien de plus facile. Il suffit de vous rendre dans des ruines (vous en avez par exemple à l’est du Plato Real) et d’utiliser votre Pokémon avec la touche R afin d’en abattre le maximum au plus vite et de récupérer les 10 fragments en peu de temps.

Retournez ensuite voir le collectionneur pour qu’il vous donne l’armure correspondant à votre version. L’armure de la fortune pour la version écarlate par exemple. Il ne vous reste plus qu’à le donner à votre Charbambin pour le faire évoluer immédiatement.

Pour plus de soluces sur comment faire évoluer certains Pokémon, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Écarlate et Violet. On vous explique comment trouver Métamorph par exemple.