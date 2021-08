Pokémon Diamant Étincelant – Perle Scintillante : Un nouveau trailer qui ravive la nostalgie et une Switch Lite spéciale

Le dernier Pokémon Presents a fait la part belle à Légendes Pokémon Arceus, mais il ne faut pas oublier qu’avant lui, les remakes de la troisième génération arriveront sur Switch d’ici la fin de l’année. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante se sont donc à nouveau montrés lors de la présentation avec un nouveau trailer.

Les nouveautés illustrées dans le trailer

Cette nouvelle vidéo essaye logiquement de toucher la corde sensible des fans en montrant des moments et des dialogues importants de l’aventure, avec la toute nouvelle direction artistique employée sur ces remakes.

On nous montre également le retour de fonctionnalités déjà existantes, mais qui ont été remises à neuf, comme le Super Show Concours ou encore les Grands Souterrains, qui ont été améliorés avec des endroits inédits qui serviront à dénicher des Pokémon spécifiques selon les statues placées dans votre repaire.

De plus, on apprend qu’une Switch Lite aux couleurs des remakes, avec Dialga et Palkia, sera disponible dès le 5 novembre.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront donc le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.