Légendes Pokémon Arceus diffuse un nouveau trailer massif et maintient sa date de sortie

L’attraction principale du dernier Pokémon Presents était la présentation de Légendes Pokémon Arceus, qui n’avait plus donné signe de vie depuis son annonce. Après un trailer qui avait inquiété pas mal de monde suite à de nombreux soucis techniques, le titre devait rassurer les foules, et on découvre aujourd’hui un nouveau trailer bien plus dense pour le jeu, qui révèle beaucoup de choses.

Le jeu dévoile beaucoup d’informations

On ne va pas se mentir, le résultat visuel est encore très loin d’être parfait, avec des environnements particulièrement vides et des textures qui font mal aux yeux, mais on peut clairement sentir une amélioration par rapport au dernier trailer, ne serait-ce qu’au niveau du framerate.

On peut également en voir un peu plus sur les différents biomes du jeu que l’on va parcourir, que ce soit à pied ou à dos de Pokémon, aussi bien sur terre que dans les airs ou sur l’eau. On pourra y découvrir la région d’Hisui, qui va évoluer des années plus tard en la région de Sinnoh que l’on connait. Certains Pokémon bien connus apparaissent ici, comme d’autres inédits, ou bien des versions de Pokémon déjà connus propres à la région, comme ce bon vieux Caninos.

Ce trailer nous permet de voir les changements fondamentaux apportés au gameplay, avec la possibilité de capturer des Pokémon sans affrontements, et le fait que le dresseur ou la dresseuse pourra être blessé par les attaques des Pokémon sauvages. Légendes Pokémon Arceus sera un vrai jeu d’aventure avec des éléments de RPG, comme du craft, qui sera disponible dans le campement, mais aussi des quêtes annexes pour le compte du groupe Galaxie, niché au sein de la Rusti-cité.

Pour ce qui est des combats, on notera surtout l’apparition d’un système d’attaques fortes ou rapides, avec les styles Puissant et Rapide. Chaque attaque pourra être basculée dans l’un de ces deux modes pour obtenir un boost de puissance ou de rapidité selon les besoins du combat. De quoi renouveler un peu les stratégies.

Dernière surprise, malgré ce que l’on pouvait penser, Légendes Pokémon Arceus maintient sa date de sortie fixée au 28 janvier prochain. Le titre est déjà disponible en précommande.