Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sortiront le 19 novembre prochain

Annoncé en février dernier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se dotent enfin d’une date de sortie. Nous avons également droit à un aperçu des jaquettes qui risquent de diviser les fans.

Deux versions ou bien les deux en un

Les remake de la 4eme génération de Pokémon sur DS sortiront donc le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante bénéficieront chacun d’une version avec leurs spécificités notamment en ce qui concerne certains Pokémon à capturer et bien sûr le Pokémon Légendaire : Dialga pour Perle Scintillante et Palkia pour Diamant Etincelant.

Toutefois, à l’image de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, il sera possible d’opter pour un pack regroupant les deux versions. Nous attendons maintenant d’avoir plus d’informations sur le contenu du jeu notamment en ce qui concerne les nouveautés. Sans doute durant un Nintendo Direct ou un Pokémon Direct spécial E3.