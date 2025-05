Playtonic (Yooka-Laylee) serait touché par plusieurs licenciements d’après d’actuels et anciens membres du studio

Un mouvement nébuleux mais bien réel

Playtonic, entreprise anglaise fondée en 2014, s’est fait connaître via Yooka-Laylee, un hommage vivant à Banjo-Kazooie et à la plateforme 3D d’époque. Une production permise grâce à la réussite d’un Kickstarter. Malgré une vibe clairement similaire à son modèle, il demeurait quand même quelques imperfections. Et après une suite plus orientée 2D, la production d’un remaster++ a été annoncée l’an dernier pour une sortie cette année, justement pour proposer une expérience plus affinée.

Hélas, et même si le projet sera sans doute moins impacté que d’autres, des licenciements seraient à l’œuvre chez Playtonic. Sur Linkedin, la directrice marketing Anni Valkama soutient des désormais ex-collègues dans leur recherche d’emploi :

« Des nouvelles extrêmement déchirantes nous proviennent de Playtonic et j’assiste au fait que certains de mes collègues ont été licenciés ou sont sous la menace. Je partagerai leurs publications au fur et à mesure, mais s’il vous plait jetez un oeil à chacun de leur profil. Ils font partie des meilleurs producteurs, artistes et designers que vous pourriez avoir dans votre équipe. »

L’employée partage ensuite une liste de quatre noms concernés par les licenciements. Les producteur et productrice Richard Benton et Mae Davidson, le designer d’interface James Feakins et Joupin Ahmed, chargé des effets visuels.

Il ne s’agit que d’une partie du personnel concerné par cette nouvelle, aucune communication officielle n’a encore été produite, mais d’autres devraient survenir ces prochains jours. Surtout que Playtonic, c’est aussi une branche d’édition appelée Playtonic Friends. Et après le récent Dunk Dunk, la simulation de vie de cow-boy Cattle Country doit encore sortir sous la bannière de l’éditeur.

À voir comment l’avenir se joue désormais chez le studio anglais, mais les pensées vont comme toujours aux personnes concernées.