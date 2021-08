Epic Games Store : Rebel Galaxy est offert cet semaine, Yooka-Laylee et Void Bastard seront les prochains

Comme toutes les semaines, l’Epic Games Store offre à sa communauté un ou plusieurs jeux à ajouter définitivement dans leur bibliothèque, sans dépenser un sou. La semaine dernière, c’était A Plague Tale: Innocence qui avait fait le bonheur des joueurs et des joueuses, et on peut désormais récupérer un autre jeu dès aujourd’hui.

Le jeu gratuit de la semaine

Il s’agit donc de Rebel Galaxy, qui nous propose de vivre une aventure spatiale en affrontant des pirates, en négociant avec des aliens et en explorant les contrées reculées de la galaxie. Le jeu est disponible gratuitement dès maintenant, jusqu’au 19 août à 17 heures.

La semaine prochaine, on restera dans le domaine spatial avec Void Bastard, un jeu d’action à la direction artistique colorée, tout comme Yooka-Laylee, charmant jeu de plateforme avec un duo attachant. Les deux jeux seront offerts du 19 au 26 août.