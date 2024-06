Yooka-Replaylee : Une refonte du platformer 3D de Playtonic s’annonce sur PC et consoles

Le duo de Playtonic plus flamboyant que jamais

Le duo nous avait quitté en 2019 avec Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un très bon épisode 2D davantage inspiré des Donkey Kong Country, mais c’est bien l’épisode 3D, autrement dit le premier, qui hérite d’une refonte. Et ce qui est agréable, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’une refonte visuelle.

Des graphismes plus beaux, plus chatoyants, plus détaillés, oui, c’est vrai que c’est ce qui frappe d’abord à l’œil. Mais ce que l’on ne voit peut-être pas forcément à l’intérieur du trailer, c’est que Playtonic compte aussi nous servir une expérience légèrement repensée. On pourra compter sur une plus grande fluidité de mouvements, une caméra repensée, une bande-son réarrangée ainsi qu’un nouveau système de world map permettant de mieux se repérer et de garder un œil sur la progression de chaque zone.

Et ce n’est pas tout puisque le titre compte proposer de nouveaux challenges, un type de collectible inédit, ainsi qu’une poignée de toniques supplémentaires à acquérir auprès de Vendi. Rappelons que ces boissons modifient le gameplay en donnant des bonus (ou des malus) à nos deux héros. En bref, Yooka-Replaylee s’annonce comme la version définitive d’un platformer très sympathique. Et si une partie des défauts qui ont pu lui être reprochés arrivent à être gommés, alors on ne peut que croire cette promesse.

Yooka-Replaylee est attendu sur PC et consoles, sans pour l’instant aucun détail sur la date de sortie ni les plateformes précisément concernées.