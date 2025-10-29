PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de novembre avec le retour d’un certain chat

Quels jeux PS Plus Essentials en novembre 2025 ?

Cette sélection du PlayStation Plus est menée par l’excellent Stray. Un titre qui a cependant déjà été découvert par pas mal d’abonnés dans la mesure où il était disponible pendant un certain temps sur le catalogue du PlayStation Plus Extra. L’aspect nouveauté aura donc un peu disparu, même s’il y a deux autres jeux à récupérer pour compenser cela.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en novembre sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 4 novembre 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.