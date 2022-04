PlayStation Plus : La liste des jeux de mai est confirmée

Sony prépare peu à peu la transition vers la nouvelle formule du PlayStation Plus, mais avant cela, on a encore droit au service habituel qui permet aux abonnés de découvrir trois nouveaux jeux inclus dans le programme. Après Slay the Spire ou encore Hood: Outlaws & Legends le mois dernier, voici ce que nous réserve ce mois de mais sur le PS Plus.

Quels jeux PS Plus en mai 2022 ?

Là encore, pas de surprise, puisque les jeux de mai ont fuité en avance grâce à billbil-kun de Dealabs, qui nous a permis de voir quels seraient les trois jeux du mois. Et la fuite était une nouvelle fois correcte. Voici les jeux offerts sur le PlayStation Plus en mai :

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de mai seront disponibles le mardi 3 mai dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.