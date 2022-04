PlayStation Plus : Le nouveau service sera lancé le 22 juin en Europe

Pas plus tard qu’il y a quelques heures avec le retour de Syphon Filter, on pensait que Sony allait reparler de son nouveau PlayStation Plus prochainement, sans doute en mai, et on ne s’attendait pas à avoir tort si tôt. Sans prévenir, le constructeur a posté un nouveau billet sur son PlayStation Blog pour préciser les contours de l’arrivée du nouveau service, qui ne sera pas disponible à la même date pour tout le monde selon où vous vous trouvez sur le globe.

Quelle est la date de sortie du nouveau PS Plus en France ?

Le nouveau PlayStation Plus sera donc bien disponible en juin comme cela a été précisé la dernière fois, mais son lancement sera progressif à travers le monde et les pays. Chez nous en France et en Europe, ce nouveau PS Plus sera donc disponible le 22 juin 2022. Voici le plan de déploiement du PS Plus :

Asie (hors Japon) – sortie prévue le 23 mai 2022

Japon – sortie prévue le 1er juin 2022

Amérique – sortie prévue le 13 juin 2022

Europe – sortie prévue le 22 juin 2022

Vous l’aurez compris, nous autres Européens seront donc bons derniers, mais ce n’est qu’une question de jours. Sony précise également que d’autres détails seront communiqués dans les prochains jours, et effectivement, malgré ces informations de grosses interrogations demeurent sur le service.

Quels sont les prix du nouveau PS Plus ?

Par exemple, on ignore encore quels jeux seront proposés dans la bibliothèque accessible via les deux plus gros paliers de ce nouveau service. Pour rappel, ce PlayStation Plus sera divisé en trois paliers, qui seront les suivants :

PS Plus Essential

8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

Deux jeux téléchargeables chaque mois

Des réductions exclusives

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

L’accès au multijoueur en ligne

PS Plus Extra

13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Fournit tous les avantages du palier Essential

Propose également un catalogue d’environ 400 jeux PS4 et PS5, notamment du catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne

PS Plus Premium

16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont : des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

Le jeu en streaming pour les jeux PS1, PS2, PSP et PS4 (aussi bien sur PC, PS4 et PS5)

Des versions d’essai à durée limitée

On ignore donc quels seront les jeux concernés ici, mais puisque le lancement asiatique du programme aura lieu dans seulement un mois, on devrait rapidement pouvoir se faire une idée, même si le catalogue risque de changer de région en région (surtout entre Asie et Occident).