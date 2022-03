PlayStation Plus : La liste des jeux d’avril est confirmée

Sony a amorcé sa petite révolution pour le PS Plus, avec un service divisé en trois paliers, qui répondent à des bonus divers, comme la possibilité d’avoir accès à un catalogue de jeux, notamment des jeux PlayStation Studios. Mais avant que cette refonte soit effective, on reste pour le moment dans la formule traditionnelle du PlayStation Plus, et les jeux du mois d’avril viennent tout juste d’être confirmés.

Quels jeux PS Plus en Avril 2022 ?

Pas de surprise ici, billbil-kun de Dealabs avait déjà vendu la mèche hier en dévoilant la liste de jeux offerts, qui est donc la même aujourd’hui. Voici la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus en avril :

On apprend aussi que Persona 5 va quitter la PS Plus Collection dès le 11 mai.

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux d’avril seront disponibles le mardi 5 avril dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.