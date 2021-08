FIFA 22

Mouture 2022 de la simulation de football développée par EA Sports, FIFA 22 poursuit la séparation progressive entre les consoles de huitième et de neuvième génération. Technologie Hypermotion, duels aériens améliorés, IA plus tactique, le titre se pare comme chaque année de nouveautés plus ou moins perceptibles, mais la plupart d'entre elles sont réservées à la PS5 et à la Xbox Series. Du côté du contenu, la donne s'étoffe subtilement avec par exemple un mode Carrière qui propose désormais de créer un club de toutes pièces. On y retrouve également les modes FUT ou encore Volta et Mbappé est la vedette de la jaquette cette année.