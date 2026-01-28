PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials

Quels jeux PS Plus Essentials en février 2026 ?

Pour ce mois de février, ce sont donc non pas 3 jeux, mais 4 qui seront intégrés au palier Essentials du PlayStation Plus (du moins pour les abonnés PS5). Et encore une fois, la sélection est assez variée même si certains regretteront l’absence d’une tête d’affiche ici. On retrouve malgré tout des jeux appréciés, chacun dans leur style.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en février sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 3 février 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.