PlayStation officialise le FlexStrike, son tout premier stick arcade sans fil pour PS5 et PC prévu pour 2026

FlexStrike : caractéristiques techniques et présentation

Annoncé sans plus de précisions en juin lors d’un State of Play, le FlexStrike est une première pour Sony en matière de hardware dans l’univers du jeu de combat. Selon Sony, l’appareil offre une connectivité PlayStation Link sans fil à latence ultra‑faible, compatible PS5 et PC, avec également une option filaire via câble USB‑C. De plus, De plus, le FlexStrike intègre les touches de la manette DualSense, ainsi qu’un pavé tactile.

Il offre également aux joueurs et joueuses la possibilité de personnaliser plusieurs fonctionnalités, notamment en modifiant les commandes directionnelles via un commutateur de mode, ou en verrouillant la configuration à l’aide d’une touche dédiée, afin d’éviter les appuis accidentels pendant un match.

Le PlayStation Blog donne plus d’informations sur les autres fonctionnalités du Joystick de combat :

Audio PlayStation Link simultané : Sur PS5, le joystick de combat sans fil FlexStrike offre une expérience homogène avec les jeux de combat. Les joueurs pourront utiliser un unique adaptateur USB PS Link pour connecter simultanément le joystick de combat sans fil FlexStrike et un casque-micro sans fil Pulse Elite ou des écouteurs sans fil Pulse Explore sur PS5 et ainsi bénéficier d’une expérience de chat vocal et audio à faible latence en plein cœur du combat. Le joystick de combat sans fil FlexStrike sera fourni avec un adaptateur USB PlayStation Link à jour compatible avec les ports USB-C.

Le joystick de combat sans fil FlexStrike propose les mêmes saisies de commandes que la manette sans fil DualSense ainsi qu’un pavé tactile. Il offre également des options de personnalisation supplémentaires. Vous pouvez modifier les saisies directionnelles à l’aide d’un sélecteur de mode du stick ou encore verrouiller la disposition et empêcher toute saisie accidentelle lors d’un match grâce à une touche de verrouillage dédiée.

Le FlexStrike sera exposé pour la première fois durant l’Evo 2025 à Las Vegas, du 1er au 3 août, notamment au sein du Fight Stick Museum et au stand Arc System Works, sans être jouable. Sony confirme ainsi une sortie prévue en 2026, sans date ni prix de vente communiqués pour l’instant.