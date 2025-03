Un nouveau PlayStation Studio nommé Dark Outlaw Games serait entre les mains d’un vétéran de la saga Call of Duty

Entre Jason Blundell, producteur de la série des Call of Duty: Black Ops, et Sony, c’est une histoire compliquée. Blundell avait fondé son propre studio nommé Déviation Games en 2021 et avait pour première mission de travailler sur l’un des jeux services de Sony. Un projet mis à mal par l’échec de cette stratégie pour le constructeur, qui a annulé plusieurs projets de la sorte. Mais avant l’annulation du projet, Blundell avait déjà quitté le navire et le studio battait de l’aile, et c’est sans surprise qu’il a fermé ses portes en 2024. Blundell retente aujourd’hui l’aventure, et toujours avec Sony.