Play At Home : De nouveaux contenus gratuits pour les joueurs PS4 et PS5

Le programme Play At Home de Sony est une initiative lancée par le constructeur japonais en 2020, année du confinement, qui permet aux joueurs PlayStation 4 et 5 de bénéficier de jeux ou de contenus gratuits sans être abonné au PlayStation Plus.

Liste des contenus Play At Home

Après avoir offert Ratchet And Clank ou encore pas moins de 10 jeux (dont Horizon Zero Dawn : Complete Edition), Sony revient avec non pas avec des jeux cette fois-ci mais des contenus ingame qu’il sera possible de récupérer via le store.

Voici donc la liste des différentes choses que vous pourrez récupérer du 18 mai jusqu’au 7 juin 2021 :

Tous ces contenus sont à récupérer sur le PlayStation Store, hormis Call Of Duty Warzone qui sera disponible du 20 mai au 8 juin via la section ‘Message du jour’ du titre.