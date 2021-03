Ratchet & Clank est disponible gratuitement dès aujourd’hui grâce au Play at Home

Le Play At Home a fait son apparition en 2020, lorsque la plupart des pays étaient confinés suite à la crise sanitaire. PlayStation avait alors offert Journey et Uncharted: The Drake Collection pour encourager les gens à rester chez eux pour jouer. Etant donné que la pandémie n’est toujours pas terminé, l’offre est de retour, cette fois-ci avec Ratchet & Clank.

Comment obtenir Ratchet & Clank gratuitement ?

Dans le cadre du Play at Home, vous pouvez désormais récupérer gratuitement Ratchet & Clank sur votre PS4 et sur votre PS5. Pour cela, il suffit simplement de vous rendre sur le PlayStation Store, où vous verrez un encart concernant l’opération Play At Home. Sinon, rendez-vous directement sur la fiche du jeu pour récupérer le jeu gratuitement en l’ajoutant à votre bibliothèque.

Notez que contrairement aux jeux du PS Plus, aucun abonnement n’est requis, et une fois que vous avez ajouté le jeu à votre bibliothèque, celui-ci est à vous pour toujours. Vous avez jusqu’au 1er avril pour récupérer le jeu gratuitement.

Pour rappel, il s’agit du Ratchet & Clank sorti sur PS4 en 2016, qui est un parfait point d’entrée dans la série pour les néophytes. De quoi découvrir la série sans dépenser d’argent, juste avant de se préparer pour Ratchet & Clank: Rift Apart, prévu pour le 11 juin sur PS5.