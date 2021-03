Play At Home : 10 nouveaux jeux offerts sur PS4 dès le 26 mars (Abzû, Horizon Zero Dawn…)

Le Play At Home est de retour cette année et il nous a déjà permis de mettre la main gratuitement sur Ratchet & Clank (2016), ce qui était un joli cadeau pour tous les possesseurs de PS4 (et de PS5). Sony ne compte pas s’arrêter là avec ce programme, puisqu’il a dévoilé le calendrier des futurs jeux qui seront offerts, avec pas moins de 10 titres dont un blockbuster.

La liste des jeux gratuits du Play At Home

Dès le 26 mars, le Play At Home va gâter tous les possesseurs des dernières consoles de Sony. Après Ratchet & Clank, toujours disponible gratuitement jusqu’au 1er avril, de nombreux jeux seront proposés, avec de nombreuses perles indépendantes à découvrir gratuitement.

Pour rappel, le Play At Home vous permet d’obtenir définitivement des jeux et ce gratuitement, sans besoin d’un abonnement quelconque. Si vous ajoutez ces jeux à votre bibliothèque durant la période où ils sont gratuits, vous les gardez pour toujours.

Voici la liste des jeux qui seront offert du 26 mars à 4 heures du matin jusqu’au 23 avril à 5 heures du matin :

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

On peut voir que la VR et les jeux indépendants sont à l’honneur ici, mais celles et ceux qui souhaitent une production de plus gros calibre seront contents d’apprendre que Horizon Zero Dawn: Complete Edition sera lui aussi gratuit du 20 avril à 5 heures du matin au 15 mai à la même heure.

De quoi vous occuper durant quelques heures, et le tout sans payer un centime.