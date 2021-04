Test MLB The Show 21 – La simulation baseball toujours à son plus haut niveau ?

Pour les aficionados de la MLB, cela fait déjà quelques semaines que les crampons sont de retour sur le monticule. Et avec ce retour de l’un des sports les plus populaires aux États-Unis rime la sortie de la dernière itération de la franchise de San Diego Studio : MLB The Show.

Avec cet opus numéroté 21, la série fait non seulement ses premiers pas sur nouvelle génération, mais s’essaie en plus au cross-platform avec ses sorties sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. Une tentative louable qui ne manque pas de faire plaisir aux joueurs à travers le monde. Mais, évidemment, la réussite d’un jeu ne peut pas reposer uniquement sur ce genre d’ajouts. C’est pourquoi nous allons pousser notre analyse un peu plus loin.

Condition du test : Nous avons testé MLB The Show 21 sur PlayStation 5. Notre périple nous a mené vers Road to the Show, Diamond Dynasty, ainsi que les autres modes de jeu, sans oublier l’éditeur de stade, rien que ça !

Au coeur du baseball, le vrai

S’il est une chose à laquelle la série MLB The Show nous a toujours habitués, c’est bien sa qualité graphique. Une fois encore, c’est un aspect qui est au rendez-vous. Sur PlayStation 5, les joueurs et stades sont plus réalistes que jamais. Évidemment, nous sommes loin de la perfection mais les améliorations sont notables, notamment grâce aux animations des joueurs, toujours aussi qualitatives. Pour cette sortie, San Diego Studio a même pris la peine d’ajouter plus d’une centaine de nouvelles animations, ainsi que diverses améliorations graphiques, notamment au niveau des jeux d’ombres et de lumières.

Mais un jeu de sport tel que MLB The Show, c’est aussi connu pour les difficultés inhérentes au sport représenté. Avec le baseball, la tâche peut être ardue puisque les règles et les styles de jeu ne sont pas connus de tous. Et c’est là que San Diego Studio fait une légère erreur. En effet, aucun tutoriel expliquant les règles n’est présent dans le titre, ce qui exclut presque instantanément les néophytes de ce sport de la partie. Si quelques tutoriels liés aux différents styles de gameplay sont disponibles en début de partie, rien lié au sport en lui-même n’est proposé.

Niveau gameplay donc, des tutoriels pour l’ensemble des phases de jeu sont disponibles. Ainsi, on retrouve le pitching, batting, le vol de base, le jeu en champ, etc. Ces tutoriels se font via une immersion en match, où le joueur a plusieurs essais afin de se familiariser avec les différentes actions à effectuer. Rien de révolutionnaire, mais ça fait le taff, surtout quand on sait que le jeu propose plusieurs configurations pour chaque type de gameplay.

En effet, le joueur a, à chaque fois, la possibilité de choisir entre casual, simulation et competitive. Le premier est le style de gameplay pour les nouveaux venus, proposant un gameplay plutôt porté arcade. Simulation, de son côté, augmente la difficulté et se base sur les notes de chaque joueur et de chaque équipe. Enfin, competitive amène la difficulté à son maximum en concentrant l’action sur les compétences du joueur plutôt que le reste. C’est d’ailleurs ce troisième style de gameplay qui est celui utilisé pour le mode en ligne.

En outre, San Diego Studio s’est attelé à faire plaisir à ses fans pour ce nouvel opus, notamment en ajoutant une toute nouvelle interface de pitching. Cela faisait longtemps que ça n’était plus arrivé, mais c’est chose corrigée avec le Pinpoint Pitching. Très difficile à prendre en main, ce nouveau style de pitching vous demande, après avoir sélectionné votre type de pitch ainsi que la zone désirée, de tracer une certaine courbe avec le joystick droit, courbe dépendant directement du type de pitching sélectionné. Il s’agit d’un ajout intéressant, que tout le monde devrait tester. Mais soyons honnêtes, c’est tellement pénalisant et difficile à maîtriser que de mon côté, je suis resté aux anciens styles proposés.

Du nouveau et du connu

Côté modes de jeu, on retrouve bien entendu le très apprécié Road to the Show. Déjà très populaire du temps de MLB The Show 19 et MLB The Show 20, ce mode de jeu a encore profité d’améliorations dans ce nouvel opus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Road to the Show, c’est le mode de jeu proposant de suivre un joueur créé tout au long de sa carrière. Un peu le mode Vers une Légende de FIFA quoi.

Mais les choses ont changé. En effet, plus de passage par les matchs d’exhibition avant la draft. Non, le joueur rentre dans le scénario au moment de la draft. Juste avant la draft, votre personnage reçoit un appel, dans lequel une série de questions lui sont posées pour voir quelle équipe vous voudriez intégrer. Ces réponses vont, dès lors, influencer la position à laquelle votre joueur évoluera, ainsi que l’équipe qui voudra bien de lui.

Et s’il y a bien un point sur lequel on ne peut rien dire, c’est le côté immersif de ce mode. MLB The Show 21 arrive avec l’ajout de vidéos prises des reporters comme Robert Flores et d’autres éléments très « réels » qui sont ajoutés tout au long de l’aventure. Un autre ajout intéressant est la possibilité de jouer pitcher, tout en occupant par moments un autre poste sur le terrain. Ainsi, mon personnage occupe non seulement le poste de pitcher, mais aussi celui de shortstop. Mais, évidemment, il faudra améliorer votre personnage dans les deux postes, ce qui n’est pas forcément évident si vous débutez l’aventure MLB.

Mais, dans sa globalité, MLB The Show 21 arrive aussi, et surtout, avec la possibilité de créer des stades. Au menu, 30 stades basiques à personnaliser selon vos envies. Ou alors, vous pouvez aussi partir de zéro avec un stade à créer complètement. Proposé avec énormément de composantes, cet éditeur saura ravir les amateurs de création tant les possibilités sont multiples. Et, si vous êtes fier de votre travail ou aimez celui d’un ami, sachez que les stades des autres éditeurs sont disponibles au téléchargement. De quoi ouvrir de très nombreuses portes pour la créativité et l’immersion.

Évidemment, que serait un jeu MLB sans son mode Diamond Dynasty ? Ce mode garde toujours le même visage : vous construisez votre équipe de baseball sur base de cartes que vous obtenez via des packs. Ces packs peuvent être achetés avec de l’argent obtenu in-game ou grâce à de l’argent réel. Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce mode puisqu’il n’a pas reçu tant d’améliorations que ça. Une jolie nouveauté est, cependant, de pouvoir y importer son joueur du mode Road to the Show. Chose à savoir, ce que vous ferez dans ce mode aura des répercussions sur les compétences de votre joueur importé, de quoi le rendre plus intéressant à intégrer dans votre équipe !