Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?

Rien de bien neuf à planter

Après avoir joué trois petites heures sur cette version preview de Plants vs. Zombies Replanted, force est de constater que nous n’avons pas noté de gros changements sur son contenu. Effectivement, le titre nous refourgue logiquement le même menu, le même mode campagne ainsi que les mini-jeux et modes annexes comme la survie. La seule chose que l’on pourra réellement souligner en matière de nouveautés, sera l’introduction du mode coopération et Versus.

En effet, ces derniers sont des modes uniquement en local, et vous pourrez ainsi jouer avec un ami ou l’affronter en étant du côté plantes ou zombies. Nous l’avons testé brièvement, et il faut bien avouer qu’il s’agit là de deux modes supplémentaires qui n’en restent pas moins grisants. La seule ombre au tableau viendra du fait qu’il ne sera possible que d’y jouer en local, alors qu’un mode en ligne aurait pu être tout aussi intéressant. Reste que l’ajout reste louable, et notez que l’on retrouve évidemment l’humour loufoque du titre qui fait encore mouche.

En dehors des modes, le gameplay reste finalement à l’identique vis-à-vis du jeu d’origine. Votre but est de parcourir les divers niveaux avec pour objectifs d’empêcher les zombies de pénétrer dans votre maison. Il suffira de placer divers types de plantes lançant des projectiles, mangeant les zombies, voire les empêchant de progresser via d’immenses graines que les putréfiés seront forcés de manger avant d’à nouveau avancer. Le tout, avec le soleil en guise de monnaie que vous devrez ramasser sur la partie, pour vous permettre d’acheter les plantes qu’il faudra placer ensuite.

En somme, un tower defense culte qui fonctionne toujours bien, et avec quelques subtilités de gameplay qui embellissent la progression dans le mode campagne. On rajoute à cela le côté stratégique des autres niveaux, dont de nuits, avec de nouveaux types de plantes et de zombies à dézinguer. La formule est toujours plaisante, et la jouabilité reste tout aussi jubilatoire à tous les instants. Il faut admettre que ce grand classique de Popcap Games marche encore aujourd’hui, et cette version peut permettre à de nouveaux joueurs de découvrir ce classique, bien que les nouveautés semble réellement faméliques.

D’ailleurs, sachez que vous retrouvez également le système d’améliorations basique via des pièces à récolter sur les niveaux, permettant d’augmenter le nombre de plantes que vous pouvez emporter avec vous avant le début du prochain niveau. Une progression toujours grisante, et des niveaux offrant quelques tensions avec une jauge en bas à gauche, vous donnant justement la progression dans le niveau et les prochaines vagues de zombies à appréhender. Tout est efficace comme les mini-jeux, qui offre un moment de détente. Sachez qu’il doit y avoir aussi un mode ultra-difficile pour les plus téméraires, mais qui n’avait pas l’air d’être encore disponible sur la version preview testée.

Un lifting satisfaisant et plus coloré

Concernant le reste des éléments dont l’aspect technique, Plants VS. Zombie Replanted s’est quand même refait une petite beauté, avec une certaine fainéantise. On apprécie dans un premier temps les modèles des zombies et des plantes retravaillés, en plus d’un visuel plus coloré et pimpant. C’est déjà une bonne chose, tout comme l’interface du jeu, dépoussiéré et plus moderne pour une navigation plus intuitive.

Le soft s’offre aussi quelques détails supplémentaires dans les textures, afin de justifier cette version Replanted. Mais en dehors de ça, et de ce que nous avons pu en voir pour l’heure, il est vrai que le résultat reste globalement dans les clous du jeu original, avec juste une meilleure fluidité et résolution. Pour avoir une révolution dans la licence, il faudra attendre probablement un nouvel opus.

Que penser sur cette première prise en main de Plants vs. Zombies Replanted ? Il n’y a pas à dire, le jeu est tout un pur bonheur à jouer, même tant d’années après. Il faut dire que le gameplay reste simple tout en étant stratégique dans la prise en main, l’humour semble faire encore mouche, et les mécaniques globales sont plaisantes. Mais au-delà de ça, on est en face d’une version avec pratiquement le même contenu que le titre original, à l’exception du mode coopération local qui parait plutôt bien ficelé. Cette version remastérisée reste donc légère vue ce qu’elle propose, mais on se doute que le jeu devrait attirer de nouveaux joueurs curieux, ou d’autres gamers prônant la nostalgie. Nous restons quand même sceptiques sur cette version, et rendez-vous pour notre verdict final lors de sa sortie le 23 octobre prochain sur PC, PS4, OPS5, Xbox One, Xbox Series et Switch 2.