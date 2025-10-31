Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles

Un classique du jeu vidéo qui sort de sa tombe

Pour ceux qui découvriraient aujourd’hui cette licence culte, sachez que Plants vs. Zombies repose sur un concept très acessible : défendre son jardin contre une armée de morts-vivants en plaçant des plantes aux pouvoirs variés. Une idée assez simple sur le papier, mais qui a donné naissance à un véritable phénomène. À la croisée du tower defense et du jeu de stratégie en temps réel, le titre propose une boucle de gameplay assez addictive. A savoir, placer des plantes pour arrêter la progression des zombies sur plusieurs lignes d’attaque.

Plants vs. Zombies : Replanted reprend la campagne originale de 2009, à laquelle s’ajoutent de nouveaux niveaux bonus, des modes comme « Ciel nuageux » (avec le soleil limité) ou « Repose en paix » (mode permadeath) ainsi que des options coopératives locales et PvP. Au-delà de ses mécaniques, le charme du jeu repose aussi sur son univers absurde et coloré. Les animations cartoonesques, l’humour et la direction artistique ont indéniablement participé à séduire les fans.

En attendant notre test qui arrivera très prochainement, nous vous renvoyons vers notre preview du jeu publié il y a deux semaines.

Plants vs. Zombies : Replanted est disponible sur PC (via Steam, EA app, Epic Games Store), Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 19,99 €. La fonctionnalité GameShare de la Nintendo Switch 2 permet également aux joueurs et joueuses d’inviter leurs amis pour jouer en coopération locale ou en PVP via une connexion sans fil locale avec un seul exemplaire du jeu.