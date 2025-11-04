Test Plants vs. Zombies Replanted – La version ultime d’un grand classique qui plante sa graine

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

6 heures

Histoire et quêtes annexes

10 heures

Collectionneur

20 heures

Jaquette de Plants vs Zombies Replanted
Plants vs Zombies Replanted
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 23/10/2025

  • Une prise en main simpliste, stratégique et jouissive
  • Les différentes plantes à utiliser
  • L'humour décalé qui fait encore mouche
  • Le mode permadeath une fois la campagne finie
  • Les niveaux avec le ciel changeant pour plus de challenge
  • Les divers types de zombies à combattre
  • Une poignée de musiques plaisantes
  • Les mini-jeux toujours amusants
  • Un lissage HD paresseux (avec la polémique sur l'utilisation de l'IA générative)
  • Une difficulté trop facile sur le mode campagne
  • Encore quelques bugs pas forcément corrigés
  • Peu de réelles nouveautés sur ce remaster
  • Le mode coop et versus dénués de mode en ligne...
  • Une bande-son avec peu de musiques marquantes
  • Prix excessif (19,99€)
7

Peut-on considérer Plants vs. Zombies Replanted comme une version ultime pour les fans de la franchise ? Dans un sens, oui. Le soft dispose ici d’un gameplay qui marche encore, un background totalement déjanté qui fait le boulot, et surtout des modes de jeu secondaires qui sont encore plaisants à jouer, comme son mode campagne loufoque. Les petites nouveautés comme le mode mort permanent ou les niveaux ciel nuageux apportent également un léger plus. Mais d’un autre côté, le titre se révèle être un remaster paresseux avec un lissage suffisant, quelques répétitivités déjà décelées sur le jeu original via la progression, ou encore un contenu qui n’a pas tant bougé que ça. L’absence d’un mode en ligne pour la coop et le versus est un vrai problème, comme le prix de ce remaster, vendu un poil trop cher. Reste que le tower defense culte d’EA et Popcap Games (développé ici par The Lost Pixels), n’en reste pas moins encore fun à jouer aujourd’hui, et les nouveaux joueurs devraient y trouver leur compte. Quant aux anciens, difficile de le conseiller, étant donné que la plus-value de le posséder est moindre, sauf si vous voulez vous faire le plaisir de redécouvrir le titre sous un angle nouveau.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles

Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?

ARC Raiders : À défaut d’empêcher la triche, le jeu pourra vous dédommager si vous tombez sur un tricheur

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders : À défaut d’empêcher la triche, le jeu pourra vous dédommager si vous tombez sur un tricheur

Le premier Pillars of Eternity va recevoir un mode au tour par tour, qui entrera en bêta

pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le premier Pillars of Eternity va recevoir un mode au tour par tour, qui entrera en bêta
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires