Le planning complet des conférences de l’été (Summer Game Fest, Xbox Showcase…)

Cet article sera mise à jour si des événements se rajoutent à ceux déjà existants ou si d’autres détails sont rendus public à propos des conférences déjà annoncées. N’oubliez donc pas d’ajouter cet article dans vos favoris pour y revenir régulièrement afin de faire le point sur les conférences à venir, avec tous les liens pour les regarder.

Meta Quest Showcase : 1er juin

Date : jeudi 1er juin à 19 heures

: jeudi 1er juin à 19 heures Durée : Environ 45 minutes

: Environ 45 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

Meta ouvre le bal des conférences du mois de juin en mettant l’accent sur les jeux en réalité virtuelle qui sortiront sur le Meta Quest 2. Difficile de savoir à quels jeux s’attendre ici même si Meta annonce plus d’une vingtaine de titres au programme.

Guerrilla Collective 2023 – 7 juin

Date : mercredi 7 juin à 18 heures

: mercredi 7 juin à 18 heures Où regarder : Twitch – YouTube

La Guerrilla Collective est l’un des plus grands rendez-vous pour la scène indépendante, avec un showcase qui fait preuve d’une grande diversité. Un show bien dense avec énormément de jeux à découvrir, comme The Cub l’année dernière ou bien Signalis.

Summer Game Fest 2023 – 8 juin

Date : jeudi 8 juin à 21 heures

: jeudi 8 juin à 21 heures Durée : Environ 2 heures

: Environ 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Le Summer Game Fest est à la fois l’événement qui couvre toutes les conférences de l’été, et une conférence en elle-même. Geoff Keighley revient avec son show XXL de 2 heures rempli de surprises, avec tous les acteurs de l’industrie ou presque. Square Enix, Bandai Namco, Sony, Microsoft et bien d’autres seront présents lors de cette émission, avec des dizaines de AAA qui viendront s’illustrer à l’aide de « World Premiere », comme Mortal Kombat 1 ou Alan Wake 2. Keighley promet aussi 3 ou 4 annonces qui devraient nous laisser bouche bée, et on a envie d’y croire, même si l’on se méfie des promesses du bonhomme.

Day of the Devs – 8 juin

Date : jeudi 8 juin à 23 heures

: jeudi 8 juin à 23 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Le Day of the Devs fait une nouvelle fois office de post-show pour le Summer Game Fest, avec la présentation de titres plus confidentiels, mis en avant par leurs créateurs. On y voit souvent des développeurs issus du monde des jeux indépendants, dans une émission qui nous en dit plus sur le milieu et sur la façon dont certains des jeux montrés sont créés.

Tribeca Games Spotlight 2023 – 9 juin

Date : vendredi 9 juin à 21 heures

: vendredi 9 juin à 21 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Le Tribeca Festival, ce n’est pas que du cinéma et le Tribeca Games Spotlight 2023 le prouvera une nouvelle fois avec la présentation de nouvelles informations sur des jeux comme The Expanse: A Telltale Series, Stray Gods, Goodbye Volcano High ou Chants of Sennaar. Des démos de ces jeux seront probablement rendues disponibles dans la foulée.

Future of Play Direct – 10 juin

Date : samedi 10 juin à 17 heures

: samedi 10 juin à 17 heures Durée : Environ 30 minutes (si l’on se fie à l’année passée)

: Environ 30 minutes (si l’on se fie à l’année passée) Où regarder : YouTube

Le Future of Play est une conférence qui sera elle aussi axée sur les jeux indépendants, sans véritable thème précis. L’année dernière, on a pu y voir quelques jeux sympathiques à l’image de Boyfriend Dungeon, Calico ou Dorfromantik, donc le show sera à surveiller pour les amateurs de jeux du genre.

Wholesome Direct 2023 – 10 juin

Date : samedi 10 juin à 18 heures

: samedi 10 juin à 18 heures Durée : 60 minutes

: 60 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

Le Wholesome Direct, c’est le rendez-vous des jeux mignons et colorés. Ici, pas de violence, seulement des bonnes ondes, des jeux remplis d’animaux à qui l’on a envie de faire un gros câlin ou des titres qui aspirent à nous calmer et à nous relaxer. Plus de 70 jeux seront au programme donc même si les titres en question se veulent être apaisants, autant vous dire que ça va aller très vite.

Future Games Show: Summer – 10 juin

Date : samedi 10 juin à 19 heures

: samedi 10 juin à 19 heures Durée : 70 minutes

: 70 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

Le site GamesRadar+ organise une nouvelle édition de son Future Games Show, qui fait la part belle aux indépendants et aux productions AA, avec parfois quelques belles surprises à découvrir sur toutes les plateformes. Cette année, il sera présenté par Yuri Lowenthal et Laura Bailey, qui jouent respectivement Peter Parker et Mary Jane Watson dans les jeux Marvel’s Spider-Man.

Xbox & Bethesda Showcase – 11 juin

Date : dimanche 11 juin à 19 heures

: dimanche 11 juin à 19 heures Durée : 2 heures

: 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Le grand temps de Microsoft sera son Xbox Showcase, qui sera immédiatement suivi par le Starfield Direct. Le RPG spatial de Bethesda devrait donc avoir une grande place dans la présentation avec beaucoup de gameplay, mais ça ne sera pas le seul jeu attendu chez Xbox. Il est temps que le constructeur précise quelques dates de sorties comme pour Hellblade II, Forza Motorsport ou même Avowed, avec encore beaucoup d’autres Xbox Game Studios qui pourraient présenter leurs jeux. On croise les doigts pour que certains éditeurs tiers profitent de cette conférence pour effectuer quelques annonces, tandis que le Game Pass sera certainement mis en avant.

PC Gaming Show – 11 juin

Date : dimanche 11 juin à 22 heures

: dimanche 11 juin à 22 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Le PC Gaming Show est de retour cette année et comme d’habitude, le programme va être chargé. Plus de 55 jeux seront présents avec quelques noms déjà connus à l’image de Baldur’s Gate 3, Frostpunk 2, ou encore Dune: Awakening, et on espère que des surprises sont aussi à attendre ici.

Ubisoft Forward – 12 juin

Date : lundi 12 juin (horaire encore inconnue)

: lundi 12 juin (horaire encore inconnue) Où regarder : Twitch

Ubisoft parie gros sur sa prochaine conférence puisque l’année passée fut une année de creux pour l’éditeur français. Avec un dernier bilan financier en berne, il est important de redresser la barre en montrant tous les jeux à venir pour ces prochains mois et ces prochaines années. Entre Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora ou encore tous les jeux Ghost Recon en stock, sans parler du jeu surprise qui pourrait être le jeu Star Wars de Massive, le show est plein de promesses.

Xbox Games Showcase Extended – 13 juin

Date : mardi 13 juin à 19 heures

: mardi 13 juin à 19 heures Où regarder : Twitch

Il ne s’agit pas d’une nouvelle conférence chez Xbox, mais plutôt d’un prolongement de celle du dimanche 11 juin. Cet événement est en réalité un long stream qui permet de revenir plus en détails sur quelques jeux présentés durant le Xbox Showcase, avec davantage de gameplay et une parole laissée aux créateurs. On se doute que Forza Motorsport sera au programme avec le Forza Monthly qui pourrait être inclus dans ce programme.

RGG Summit Summer 2023 – 16 juin

Date : vendredi 16 juin à 5 heures

: vendredi 16 juin à 5 heures Où regarder : YouTube

RGG Studio va enfin donner des nouvelles des prochains jeux Yakuza/Like a Dragon à venir. Il faut s’attendre à ce que le studio nous reparle de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, et avec un peu de chance Like a Dragon 8, étant donné que ce dernier avait eu droit à un court teaser l’année dernière.

Devolver Digital – Juin

Date : Dans le courant du mois de juin

: Dans le courant du mois de juin Où regarder : Twitch – YouTube

Devolver sera bien de retour cette année avec ce que l’on imagine être la conférence la plus folle et la plus absurde du lot. L’éditeur soigne toujours la mise en scène de ses émissions donc on est sûrs d’être divertis, mais on attend aussi quelques surprises avec peut-être quelques nouvelles concernant The Plucky Squire ou KarmaZoo.

THQ Nordic Showcase – 11 août

Date : vendredi 11 août à 21 heures

: vendredi 11 août à 21 heures Où regarder : Twitch

L’éditeur organise sa troisième conférence en plein milieu de l’été, lors d’un créneau qui est habituellement très calme. Cette année, on peut s’attendre à de nouvelles images concernant Alone in the Dark, Outcast 2: A New Beginning et Trine 5: A Clockwork Conspiracy, avec d’autres titres qui n’ont pas encore été annoncés.

Opening Night Live (Gamescom) – 22 août

Date : mardi 22 août à 20 heures

: mardi 22 août à 20 heures Durée : Environ 2 heures

: Environ 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Geoff Keighley refermera lui-même la saison des conférences et le Summer Game Fest avec l’Opening Night Live, qui a aussi pour but de donner le coup d’envoi de la Gamescom. On y verra forcément quelques redites des anciennes conférences tout en mettant l’accent sur les jeux à sortir en fin d’année.