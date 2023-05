The Expanse: A Telltale Series lancera son premier épisode le 27 juillet

Le feuilleton de l’été

Eh oui vous l’aurez compris, qui dit Telltale Games dit format épisodique puisque le studio reprend cette formule en toute logique pour The Expanse, qui est à la base une série télévisée.

Un choix logique donc, qui nous permet de découvrir le jeu un peu plus tôt que prévu puisque le premier épisode de The Expanse: A Telltale Series sera disponible dès le 27 juillet prochain. On nous indique que le rythme de parution des épisodes sera plus rapide qu’avec les anciennes productions de Telltale, car un épisode toutes les deux semaines est attendu, jusqu’à ce que le cinquième et dernier épisode sorti sorti.

Les précommandes pour le jeu complet devraient démarrer dès le 1er juin prochain, sachant qu’une édition Deluxe sera au programme avec l’accès garanti à des DLC encore mystérieux.

The Expanse: A Telltale Series sera disponible sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.