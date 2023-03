Ghost Trick : Détective Fantôme révèle sa date de sortie

Ghost Trick: Détective Fantôme a permis au dernier Capcom Spotlight d’avoir une de ses rares nouvelles informations, enfin presque puisque la page Steam du jeu a été mise à jour quelques minutes trop tôt, peut-être à cause d’un décalage causé par Nintendo et sa nouvelle bande-annonce du film Super Mario.

Ghost Trick aura de nouvelles tracks

Pour retrouver (ou découvrir) Sissel, Lynne et le chien Missile, il faudra donc attendre le 30 juin puisque c’est à cette date que sortira Ghost Trick: Détective Fantôme sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Une période pas très étonnante puisque lors de l’annonce de ce portage le mois dernier lors du Nintendo Direct, Capcom nous l’avait promis pour cet été.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce jeu publié à l’origine sur Nintendo DS, il s’agit d’un jeu d’aventure et de réflexion où l’on incarne un fantôme qui doit prendre possession d’éléments et revenir quelques minutes dans le temps pour sauver la situation. Il s’agit d’une création de Shu Takumi à qui l’on doit aussi la saga Ace Attorney.

En plus des améliorations graphiques déjà annoncées et logiques pour s’adapter aux consoles modernes, quelques petits ajouts ont été faits. Ainsi la bande-son a été réorchestrée pour l’occasion par Yasumasa Kitagawa qui est aussi à l’origine des musiques des Great Ace Attorney. Et le compositeur original, Masakazu Sugimori, a aussi repris du service pour des pistes inédites.

Il sera possible de choisir la version de l’OST que vous préférez dans les options, ou bien tout simplement les écouter dans les menus. En effet, il sera possible de retrouver les musiques, artworks et dessins de production dans un mode qui vous proposera de les débloquer via des mini-jeux.

Cependant, deux musiques seront des bonus de précommandes car oui il y en aura. Et il y aura aussi quatre fonds d’écrans exclusifs qui viendront égayer les parties de l’écran vides. Mais pas de panique, il s’agit bien de bonus de précommande et pas de contenu d’une édition premium puisqu’il y a une seule édition de Ghost Trick qui est déjà disponible au préachat pour une trentaine d’euros, avant sa sortie le 29 juin donc.