Stray Gods mélange jeu narratif et comédie musicale, le titre trouve sa date de sortie

Des grands noms du doublage donnent de la voix

Comme l’indique son titre, Stray Gods: The Roleplaying Musical mélange le monde de la musique et celui des RPG. Alors non, pas de combats au tour par tour ici, mais plutôt une aventure qui sera façonnée selon vos choix, avec de nombreuses décisions qui vont impacter le cours du récit.

On y suit Grace, qui va recevoir le pouvoir mystérieux d’une muse et qui devra enquêter sur la mort de celle qui occupait sa place avant elle. On se trouvera donc devant un jeu d’enquête façon Telltale avec des choix à faire, qui vont venir nouer des amitiés et des histoires d’amour, ou bien les détruire complétement. Le twist, c’est la manière dont le jeu nous racontera certaines interactions, avec des chansons inspirées par le genre de la comédie musicale. Vos choix vont donc également impacter les chansons qui seront jouées.

Les personnages que l’on rencontrera seront aussi bien des humains que des divinités, qui seront incarnées par un casting 5 étoiles qui comprendra notamment Laura Bailey (Abby dans The Last of Us: Part II), Mary Elizabeth McGlynn (une actrice très active dans de nombreuses séries animées), où même Troy Baker (Joel dans The Last of Us), qui vont donc pousser la chansonnette.

Stray Gods: The Roleplaying Musical est pour le moment uniquement prévu sur PC pour le 3 août prochain. La page Steam est déjà en ligne.