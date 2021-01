Calico

Calico est un jeu de simulation développé par Peachy Keen Games et édité par Whitethorn Digital et Maple Whispering Limited. Dans ce jeu de gestion tout mignon, vous allez devoir reconstruire et gérer le café du coin en y investissant des créatures, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Décorez le lieu à votre image et récompensez vos amis avec de magnifiques pâtisseries, le tout, avec un gameplay et une ambiance feel-good, vous permettant de vous détendre en jouant.