Titan Quest II : Le hack’n’slash annoncé, voici les premières images

Un concurrent à Diablo

Il y a bientôt vingt ans sortait un dénommé Titan Quest, un action RPG à forte composante hack’n’slash qui a su gagner le coeur et le respect des joueurs et joueuses. Des années plus tard et après une édition anniversaire et de nombreux contenus annexes, le hack’n’slash s’est forgé un capital sympathie particulièrement costaud, si bien que les fans espéraient une suite. Un projet qui était déjà en gestation depuis longtemps, mais qui n’a jamais vraiment été confirmé. Enfin, tout du moins jusqu’à ce soir, où Titan Quest II a été officiellement annoncé par THQ Nordic.

Ce Titan Quest II se présente donc toujours comme un action RPG qui nous envoie en pleine mythologie grecque. Reprenant les poncifs du premier volet, en améliorant son enrobage graphique et ses mécaniques, il faudra arrêter Nemesis, déesse du châtiment céleste. A vous de combattre auprès des dieux et de tout faire pour l’arrêter. Pour l’instant, nous n’avons que quelques brides de gameplay, mais l’on peut tout de même découvrir des informations complémentaires via le communiqué de presse.

On apprend qu’il y aura bien un système de création de personnage, présenté comme flexible, où l’on choisira sa personnalisation puis sa classe en associant deux maîtrises, idéal pour tenter une approche hybride. On retrouve bien des compétences et un loot à foison, avec également plusieurs axes : la possibilité de jouer entièrement en solo ou en coopération avec d’autres joueurs mais aussi divers modes multijoueurs PvP.

Pour l’instant, pas de date ni même de période de sortie. Il faudra juste se contenter de cette seule information : Titan Quest II est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. C’est tout. Enfin si, notez que ce projet est chapeauté par Grimlore Games, studio à qui l’ont doit SpellForce III.