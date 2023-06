Pikmin 4 se montre longuement en vidéo à l’occasion du Nintendo Direct

L’attente était-elle justifiée ?

La série semble revenir de très loin, après que Pikmin 3 ait fait naufrage sur Wii U, une console au nombre d’exemplaires écoulés tout bonnement ridicule. En 2015, soit deux ans après la sortie de ce troisième volet, Shigeru Miyamoto dévoilait, lors d’une interview, qu’un Pikmin 4 était bel et bien sur les rails. Puis, lorsque la Nintendo Switch fut annoncée, nombreux sont ceux à avoir cru revoir la franchise rapidement. Cela fait pourtant six ans que la console est sortie, et huit que le jeu est annoncé…

Alors où était Pikmin 4 ? Difficile à dire, malheureusement. Nonobstant, l’heure n’est pas à l’inquiétude, puisque le Nintendo Direct de ce soir est venu confirmer ce dont on se doutait : le jeu est bien terminé, tout semble aller comme sur des roulettes, et la cerise sur le gâteau, c’est que les développeurs ont tenté quelques petites nouveautés. Que demander de plus, me direz-vous ? Nintendo a répondu à la question avant même qu’on lui pose, en annonçant dans la foulée l’arrivée de Pikmin et Pikmin 2 sur l’eShop.

Alors que retenir de cette vidéo de près de 4 minutes ? Que vous incarnez une toute nouvelle recrue de l’équipe de secours, envoyée sur une planète regorgeant de vie animale. Que vous serez accompagné par Otchin, un chien aussi gros (si ce n’est plus) que le protagoniste, bien pratique dans vos combats contre les divers insectes et autres monstres répugnants peuplant les lieux. Comme toujours, votre mission sera de remettre sur pieds votre vaisseau spatial, ce qui ne se fera pas sans tuer utiliser de nombreux Pikmin.

Outre la présence d’Otchins, dont le rôle semble primordial dans cet épisode, la grosse nouveauté demeure l’apparition de phases de nuit. En effet, par le passé les jeux Pikmin contraignaient le joueur à rentrer dans son vaisseau lorsque le soleil déclinait. Ici, néanmoins, il vous sera possible de partir à l’aventure à la nuit tombée, notamment grâce à l’aide précieuse d’une toute nouvelle forme de Pikmin luisant, qui vous permettra d’y voir un peu plus clair dans l’obscurité.

Nous avons aussi eu droit à une poignée d’images, que nous vous partageons juste sous ces lignes. Rappelons que Pikmin 4 est évidemment une exclusivité Nintendo Switch, dont la sortie est fixée au 21 juillet prochain. Le jeu sortira en version dématérialisée, mais aussi en physique. Et si vous ne pouvez pas attendre, il vous est possible de vous lancer dans les deux premiers opus de la franchise, tout juste débarqués sur l’eShop, en attendant leur sortie en boîte prévue pour le mois de septembre. Tout un programme !