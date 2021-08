Pharaoh: A New Era est lui aussi reporté à l’année 2022

La liste des jeux prévu pour cette année mais qui sont repoussé à 2022 continue de s’allonger. Alors que la Gamescom bat son plein, on apprend que de nombreux jeux vont manquer à l’appel pour cette année, comme Horizon Forbidden West ou LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Et les AAA et les jeux à plus petite échelle sont logés à la même enseigne ici, puisque l’on apprend aujourd’hui le report de Pharaoh: A New Era.

A year ago, @Triskell_Int and ourselves told you that we were working on Pharaoh: A New Era.

Today, exactly one year later, we realize that to deliver you a game that meets your expectations and memories, we must postpone its release to 2022. pic.twitter.com/FvyIwi15Sa

— Dotemu (@Dotemu) August 26, 2021