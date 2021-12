Pharaoh: A New Era nous montre son évolution par rapport au titre originel en vidéo

Il faisait partie de la très longue liste des jeux que l’on attendait pour cette année, mais Pharaoh: A New Era a lui aussi été contraint de voir sa sortie être repoussée à l’année 2022, comme tant d’autres. Histoire de ne pas finir 2021 sur cette note, Dotemu nous offre aujourd’hui un nouvel aperçu du jeu, qui fait la comparaison avec le jeu de base.

L’Egypte antique plus belle que jamais

On a donc droit à un nouveau trailer qui nous montre à quel point ce remake fera évoluer l’aspect visuel du titre, notamment avec des personnages plus identifiables qu’auparavant et des textures évidemment bien plus nettes, le tout en 4K.

Ce trailer est également une bonne excuse pour profiter de l’ambiance sonore du titre, qui a notamment été mise en avant lors de notre premier AG French Direct l’an dernier.

On attend maintenant une date définitive pour Pharaoh: A New Era, qui devrait nous arriver courant 2022.