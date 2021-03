Pharaoh: A New Era met en lumière sa musique à travers un journal de développeurs

Annoncé à la Gamescom 2020, Pharaoh: A New Era, remake du titre original sorti en 1999, devrait arriver cette année sur PC. Triskell Interactive, studio de développement du titre édité par Dotemu, nous offre un journal de développeurs centré sur la musique du jeu.

Barques sur le Nil

Plus précisément, ce sont Louis Godart, musicien et compositeur, et Théophile Noiré, co-fondateur du studio rennais, qui nous parlent de la musique de Pharaoh. Ce dernier estime qu’il a fallu mettre en valeur l’ambiance musicale à l’occasion du remake du fameux city-builder puisque, lorsque l’on sait qu’une centaine d’heures de jeu nous est promise, les joueuses et joueurs passeront énormément de temps en compagnie des différentes compositions prévues pour le titre.

Louis Godart souligne quant à lui l’authenticité, dont il a voulu se rapprocher le plus possible, via les instruments utilisés ainsi que leur provenance, afin de réarranger une bande-son d’époque composée essentiellement au synthé. Une authenticité qui, selon Théophile Noiré, découle d’une passion de l’Égypte antique et d’une volonté de respecter ces cultures issues de cette époque marquante de l’Histoire.

Pharaoh: A New Era sortira cette année sur PC.