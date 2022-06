Accueil » Actualités » Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal arrivent aussi sur PS5 et Steam

Les fans de la série Persona sont décidément bien gâtés ce week-end. Lors de la conférence Xbox-Bethesda, on a pu apprendre que la célèbre série de JRPG d’Atlus allait enfin débarquer sur les consoles Xbox, en plus de s’offrir des versions PC via Windows. De quoi nous laisser un peu songeur quant au fait que Persona 3 et Persona 4 n’arriveraient que sur Xbox, sans annoncer de version PlayStation, alors que la marque est très liée à la série. Mais que les possesseurs de PlayStation 5 se rassurent, ces titres vont aussi débarquer chez Sony, ainsi que sur Steam.

Quant à la Switch…

C’est dans un communiqué de presse anglophone relayé par GamesRadar que l’on apprend qu’Atlus prévoit aussi de sortir des versions PS5 et Steam de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal :

« Atlus a récemment annoncé que Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, acclamés par la critique, arriveront sur Xbox et Windows. Ces jeux adulés arriveront également sur Steam et PlayStation 5. »

Alors oui, certes, Persona 4 Golden est déjà disponible sur Steam et Persona 5 Royal est déjà techniquement jouable sur PS5, mais vous comprenez l’idée. Ce qui veut dire que l’on pourra enfin jouer à Persona 5 en mode portable grâce au Steam Deck. Mais pas grâce à la Switch, désolé…

Rappelons également que Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront traduits pour la toute première fois en français.